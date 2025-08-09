Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。子どもの頃に想像した“21世紀の家電”。…の世界観とはひと味違いますが、ほんの2,000円台で手持ちのドライヤーがハンズフリーで使えるようになる収納グッズを見つけ、心が躍っています。それがこちら、山崎実業・towerの「ウォール角度調節ドライヤーホルダー」。 山崎実業(Yamazaki