卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は9日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング20位の松島輝空（木下グループ）は同7位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント1ー3で敗れ、準々決勝進出を逃した。 ■強気のフォアが光るも崩しきれず 松島は1回戦で同22位の李尚洙（韓国）にゲームカウント0－2からの大逆転で勝利