「相棒 season15」(テレ朝チャンネル1) 圧倒的な頭脳と捜査力を持ちながらも、そのマイペースぶりから警視庁の厄介者となった刑事・杉下右京。彼を"島流し"にするために無理やり設けられた窓際部署「特命係」を舞台に、右京と、彼のもとにやってきた刑事が"相棒"として活躍する姿を描いた「相棒」シリーズ。今年6月に25周年を迎えた同シリーズは、水谷豊演じる右京の圧倒的なキャラクター性や奥深い物語で多くの人を魅了し、