スポニチスポニチアネックス

女子ゴルフ 北海道meijiカップ、通算9アンダーで単独首位 森田遥が単独首位

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 女子ゴルフツアー北海道meijiカップ第2日が9日に開催された
  • 第1ラウンド66でトップの森田遥が、通算9アンダーで単独首位を守った
  • 森田は「攻め続けていきたい」と気合十分だった
x