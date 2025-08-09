ヒューゴ・エキティケをリヴァプールに奪われ、さらにベンヤミン・シェシュコにもオファーを断られるなど、今夏の移籍市場でニューカッスルはリストアップしていた即戦力のストライカー候補の獲得に悉く失敗している。しかし、同クラブの首脳陣は早くも次のターゲットへと照準を変更し、動き出しているようだ。ドイツ紙『Bild』によれば、今度はパリ・サンジェルマン（PSG）のランダル・コロ・ムアニの獲得をめざしていて、コロ・