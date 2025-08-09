認知症診断の歴史を変えた「DSM第5版」「DSM第5版」の認知症診断基準は、2000年に公表された「DSM第4版TR」（【表】「DSM第４版TR」（2000）の認知症の診断基準）と比べて、非常に画期的な内容を含んでいます。筆者は、認知症医学の歴史を変えたといっても過言ではないと考えています。まず何よりも大きな変化は、「他人の気持ちを理解する」「まわりの人たちと協調し、協力し合う」といった人間の社会性や協調性が、認知症の診断