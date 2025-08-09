愛媛が野球王国と言われなくなってどれくらい経つだろうか。松山商が"奇跡のバックホーム"で、７度目の全国制覇を果たしたのが1996年。その松山商が最後に聖地を踏んだのが四半世紀前の2001年のことだ。ここ10大会（2014年〜2024年）で、愛媛代表は通算７勝10敗と負け越している。初戦敗退は７回にのぼり、この７年間で勝利を挙げたのはわずか１校だけだ。選手時代に甲子園優勝経験がある済美・田坂僚馬監督photo by Ohtom