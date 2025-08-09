「阪神−ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）ＮＭＢ４８・塩月希依音（１９）が始球式に登板した。“黒虎”のユニホーム姿で、背番号は「選手が今つけてらっしゃらないので」という理由から「１７」をチョイス。人生初始球式での一球は、大きく三塁側にそれて、「心臓飛び出そうなくらいヤバかったです。２０点です…。練習ではわりとまっすぐいったのに」と厳しく自己採点した。登板前にはメンバー１６人でミニライブも行