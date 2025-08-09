◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本裕樹が史上54人目の通算100ホールドを達成した。3点リードの8回に登板。2番の水谷瞬からの好打順を3人で片付けた。盛岡大付高からドラフト1位で2015年に入団。2020年に初ホールドを挙げ、プロ11年目で区切りの数字に達した。「いろいろありましたけど、積み重ねてこられたのはよくやれているなと思います。中継ぎになってからもいろんなポジショ