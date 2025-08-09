◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）約2カ月ぶりに右翼の守備についたソフトバンクの近藤健介外野手（32）がフル出場した。6月17日の広島戦（マツダスタジアム）で左かかとを痛めて以降、指名打者での出場が続いていた。この試合はそれ以来の右翼でのスタメン。5回には水野達稀の右飛を捕球するなど問題なくプレーした。3点リードの9回も守備固めは出さず、フル出場。小久保裕紀監督は「最後変えよう