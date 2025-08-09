Éô²°¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡ÄÊ¡Åç¸©¶ÌÀîÂ¼¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿°ÛÍÍ¤Ê·úÊª¡£¤³¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»ÜÀß¡ÖREDBOX¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¢£Â¼¿Í¤Ë¡Ö½¡¶µ»ÜÀß¡×¤ÈÄÌÊó¤µ¤ì¤¿?ÀÖ¤¤²È?¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¡ÖÃÓÌî¼Â¡×¤¬¸«¤ë°­Ì´¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ñ²ø¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î»ÜÀß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»ÜÀß¤ÎÂ¸ºß¤òX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÓÌî¼Â¡×¡Ê@REDBOXikeno¡Ë¤µ¤ó¡£Èà¤Ï¡Ö