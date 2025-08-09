時刻は14時5分。最も暑い時間帯に差し掛かったWING STAGEをさらに熱くさせるのはこの男、Novel Coreだ。◆ライブ写真登場するや否や「声聞かせてくれー！」と観客を煽っていたNovel Coreは、「LuckyFes」「もう3年目」「WING STAGE」とメロディを口ずさみ始めた。そう、彼は2023年から毎年＜LuckyFes＞に出演している。しかも「呼ばれたから行く」という受動的な関わり方ではない。昨年も一昨年も、＜LuckyFes＞や共演者に対する想