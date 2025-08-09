いよいよ9日から最大9連休のお盆休みがスタートしました。ふるさとへ、そして海外へ向かう人の波で交通機関は混雑しています。3連休初日の東京駅では、帰省する人たちなどが続々と乗り込んでいきます。東海道新幹線「のぞみ」は8日から全席指定となっていて、東京発の下りは午前中はほぼ満席だったということです。一方、石川県のJR金沢駅では、北陸新幹線が到着するとスーツケースや大きな荷物を手にした人たちが次々と降りてきま