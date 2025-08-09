お盆休みをふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュがはじまり、新幹線の利用客はピークを迎えました。家族連れなどで混雑した９日の新潟駅。ＪＲ東日本によりますと下りの自由席の乗車率は上越新幹線で最大１１０％、北陸新幹線で最大１２０％となっています。【帰省客は・・・】「みんなの言葉を聞いていても（故郷に）帰ってきたなという感じ、祖母と一緒に遊べなかったりするからいっぱい遊べたらいい」【帰省した