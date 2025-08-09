県内産の極早生品種の米「葉月みのり」の稲刈りが９日、柏崎市で始まりました。９日稲刈りをしたのは柏崎市北条の冨田優さんです。大きな粒と強い甘みが特徴の「葉月みのり」。ＪＡえちご中越によりますと、ことしは７月の出穂期以降、雨の量がわずかで高温も続き生育が心配されましたが、水田への水は確保でき品質・収量とも期待できると話しています。【冨田優さん】「新潟で一番早いコメを皆さんに届けることができてうれしい」