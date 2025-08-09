大雨による交通への影響も続いています。線路に土砂が流入したJR日豊本線と肥薩線の復旧は1週間以上かかる見込みです。 JR日豊本線の重富駅と竜ケ水駅の間の線路には大量の土砂がなだれ込み、線路を覆っています。日豊本線の鹿児島駅と西都城駅の間と、肥薩線の吉松駅と隼人駅の間で運転見合わせが続いていて、いずれも復旧には1週間以上かかる見込みです。 なお、鹿児島本線は運転を再開しましたが、遅れが出ています。鹿児島中