8日、大雨特別警報が発表された県本土では、行方不明者の捜索と断水が続いています。 県内では8日、霧島市や姶良市で1時間に100ミリを超える記録的な雨を観測し、一時大雨特別警報が発表されました。 9日、雨は小康状態となりましたが、6日降り始めからの雨の量は、霧島市で575ミリ薩摩川内市で413ミリなど3日間で平年8月ひと月の1.5倍以上が降りました。 県によりますと、これまでに土砂崩れにより1人が行方不明で捜索が続いて