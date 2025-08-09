2008年の『デイリー・テレグラフ』紙で、「世界一醜いクルマ」という不名誉な称号を得たのがポンティアック「アズテック」です。ただ、スタイリング以外は使い勝手に優れていたため、ひょっとしたら傑作車に化けた可能性もありました。「世界一醜いクルマ」という不名誉な称号を得たクルマかつてGM（ゼネラル・モータース）のデザイン部門を率いた伝説的なカーデザイナーのハリー・アールは、「ユーザーは性能ではなくデザインで