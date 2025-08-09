爆心地に近い浦上天主堂ではきょう、「原爆で失われた鐘」が復元され、80年ぶりに二つの鐘の音が鳴り響きました。鐘を寄贈したのはアメリカの信徒たちでした。被爆80年を迎えた長崎。爆心地からおよそ500メートルにある浦上天主堂の周辺には、80年ぶりに復活する「二つの鐘の音」を聞こうと市民らが集まりました。ジェームズ・F・ノーラン・ジュニアさん「私にとっても、寄付した640人の皆さんにとっても、このプロジェクトに参加