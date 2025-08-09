3連休初日の9日は大分県内各地で雨が降りました。 9日夜遅くから11日にかけては局地的に雷を伴った大雨となるおそれがあり土砂災害に厳重な警戒が必要です。 各地で雨が降った9日の大分県内。 大分地方気象台によりますと九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。その影響で県内では9日夜遅くから11日にかけて局地的に雷を伴った大雨となるおそれがあります。 10