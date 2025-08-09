９日正午ごろ大分県豊後大野市緒方町の三郎大橋近くの川で男性が流されているのが見つかりました。 警察によりますと9日午前11時ごろ近くの人から通報があり消防などが駆け付けたところ男性は亡くなっていたということです。 男性は大分市の無職足立幸義さん80歳で、川の近くには足立さんの車があったということです。 警察が死因の特定を急いでいます。