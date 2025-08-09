あす8月10日16時25分から放送されるトラベル・ドキュメンタリー番組『旅するSnow Man ‐Traveling with Snow Man‐』（日本テレビ）のEpisode2は、Snow Manの岩本照と向井康二、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が九州・福岡を巡る旅。同期2人が出会いからの19年を振り返る。初のスタジアムライブ直後の裏話も…。【写真】岩本照＆向井康二、海にゴハンに大満喫！岩本の運転で、糸島・桜井二見ヶ浦にある「夫婦岩」