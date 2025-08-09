【モデルプレス＝2025/08/09】秋元康総合プロデュースのもと、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト22/7（ナナブンノニジュウニ、通称「ナナニジ」）が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは22/7にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしても