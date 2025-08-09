【モデルプレス＝2025/08/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が8日、自身のInstagramを更新。恋人との1年記念日旅行での海でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】雨宮未苺、真ん中開いた大胆ビキニ姿◆雨宮未苺、大胆ビキニ姿を披露雨宮は「1年記念日旅行で御宿の海サンセットしてきた 超綺麗な海だた最高」と恋人との記念旅行を報告。「海の