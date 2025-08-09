福島県警伊達署は７日、伊達市梁川町二野袋で収穫前のモモ「あこや」約３００個（約９万円相当）が盗まれたと発表した。同署が窃盗事件として捜査している。発表によると、７日朝、所有者が収穫に畑を訪れ、被害に気づいた。５日朝に確認したときは異常がなかったという。伊達市や福島市ではモモの盗難被害が相次いでおり、３日には福島市飯坂町東湯野で「あかつき」約２００個（約３万円相当）の盗難が確認された。