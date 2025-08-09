9日、県庁で災害対策本部会議が開かれ、大雨による被害状況などが報告されました。9日開かれた県の災害対策本部会議では大雨による県内の被害状況について報告されました。人的被害は姶良市で女性1人が行方不明、霧島市と姶良市で計4人が軽傷を負いました。住宅被害は姶良市で1軒が全壊したほか、現時点で床上浸水が2棟、床下浸水1棟が確認されていますが被害が多いとみられる霧島市や姶良市の住宅被害は今後、調査が進み次