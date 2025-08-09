◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節横浜ＦＣ―浦和（９日・ニッパツ）浦和ＦＷ小森飛絢（ひいろ）が、自身公式戦２試合連続ゴールとなる先制点を挙げた。前半８分、右サイドからＭＦ金子拓郎がドリブルで斜めに運ぶと、ＭＦサビオを経由して左サイドのポケットを取り、中央へラストパス。一度は２年ぶりにＪリーグに復帰した横浜ＦＣのＧＫスウォビィクがはじいたが、こぼれ球に反応した小森がゴール前で粘り、最後は左足で押し込