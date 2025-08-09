藤沢北警察署（資料写真）９日午前１１時４５分ごろ、神奈川県藤沢市善行７丁目の県立総合教育センター旧庁舎の解体工事現場で、「作業中に地中から直径１０〜１５センチの不発弾を発見した」と作業員の男性から１１０番通報があった。県教育委員会によると、不発弾は手りゅう弾で、縦約１０センチ、横約５センチ。同午前１１時ごろ、撤去した地中埋設物の中から煙が出ているのを作業員が発見した。陸上自衛隊が同午後５時半ご