◇プロ野球イースタン・リーグ 日本ハム6-5巨人(9日、鎌ケ谷スタジアム)巨人の岡本和真選手が日本ハム2軍戦に「4番・DH」で先発出場し、1打席を終えて試合から退きました。岡本選手は5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷。リハビリを続け3日のロッテ2軍戦から約3か月ぶりの実戦復帰を果たし、この日は復帰後4試合目でした。岡本選手は第1打席、浅利太門投手が初球に投じた低めのフォークを最後は片手で空振りする形になった後、左