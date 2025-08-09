イースタン・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）に出場も1打席で交代した巨人・岡本和真内野手（29）について、桑田真澄2軍監督（57）は大事を取っての交代を強調した。試合後、取材に応じ「空振りした時にちょっと怖さが出たと。無理しない方がいいので様子を見た」と明かした。「4番・DH」で出場。初回の第1打席で日本ハム・浅利の初球132?のフォークを空振りした際に左肘を気にする仕草を見せ、カウント1-2から外角低めの136?カッ