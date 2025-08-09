9月7日投開票の三重県知事選挙に、新たに元四日市市議の男性が立候補を表明しました。無所属での立候補を表明した伊藤昌志さん(55)は、四日市市議を1期務めたのち、2024年、衆院選と四日市市長選に立候補しましたが、落選しています。伊藤昌志さん(55)：「今の政治は古い政治のまま。市民感覚の政治をやりたい。政治を立て直す」9日の会見では、県民税と自動車税の減税を主な公約に挙げたほか、県の事業を見直し、税金の無駄