線状降水帯の発生により、記録的な大雨となった金沢市では、9日から浸水被害を受けた住宅などでボランティアによる復旧作業が始まりました。24時間雨量などが観測史上最大を記録する大雨となった金沢市では、2日が経っても、爪痕が残ったままの所もあります。そうした中、浸水など住宅に被害を受けた市民を手助けするため、金沢市と社会福祉協議会が連携して、大浦小学校に災害ボランティアセンターを開設しました。金沢市内でも特