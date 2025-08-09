「アルマゲドン」（1998年）、「パール・ハーバー」（2001年）などで知られる映画監督マイケル・ベイが、Netflixの新作アクション映画「ファスト・アンド・ルース」の監督を辞任した。1995年の長編映画デビュー作「バッドボーイズ」でタッグを組んだこともある主演兼プロデューサーのウィル・スミスと作品のトーンをめぐるクリエイティブ面での意見の相違が生じたことが