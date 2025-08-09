福岡と佐賀は9日夜のはじめから10日夜のはじめにかけ、線状降水帯が発生する恐れがあり厳重な警戒が必要です。福岡管区気象台によりますと、九州北部の雨のピークは、9日夜はじめから、10日夜のはじめごろとなる見込みです。福岡や佐賀などで線状降水帯が発生する恐れがあるとして大雨災害への厳重な警戒を呼びかけています。10日午後6時までの24時間の予想雨量は、福岡県・佐賀県のいずれも多いところで250ミリとなっていま