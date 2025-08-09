RIMOWA（リモワ）は、「RIMOWA Store 名古屋 栄」を7月20日にオープンした。売り場は1・2階の約190平方メートルで、中部エリア最大規模、国内では4番目の広さとなる。両フロアをガラス張りで仕上げ、外光を取り込む空間とした。エントランス壁面には、同ブランドを象徴するグルーヴデザインを刻んだ大理石を配置し、天井は畳のパターンを応用した木板で立体的に構成した。2階にはクリックリペア対応のリペアカウンター2台とホット