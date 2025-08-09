◇セ・リーグ阪神ｰヤクルト（2025年8月9日京セラD）阪神―ヤクルト戦の試合前にNMB48の塩月希依音（けいと＝19）が始球式に登場した。「（緊張で）心臓が飛び出そうでした。やばかったです。めちゃめちゃ（球場が）広すぎて夢を見ているみたいでした」人生初という投球はセットポジションからワンバウンドで捕手・坂本のミットに収まった。「（自己採点は）20点です。練習していた時は真っすぐいっていた。何がなんだ