吉田麻也と山根視来の元日本代表コンビが所属するMLSのLAギャラクシー。昨季は全米制覇を成し遂げたが、今季は西地区最下位に低迷する厳しいシーズンを送っている。そうしたなか、ギャラクシーは8日に行われたリーグカップでメキシコ1部のサントス・ラグーナに4-0で勝利した。37歳の吉田は、前半アディショナルタイムにチーム3点目のゴールを決めている。GKのこぼれを冷静に押し込む！ギャラクシーは前半のうちに2人の退場者を出し