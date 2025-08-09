◇フィギュアスケート・サマーカップ第1日（2025年8月9日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）男子SPが行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が84・94点をマークした。今季のSPはローリー・ニコル氏振り付けの「Iwish」。冒頭の4回転―2回転の連続トーループで着氷が乱れ、続く4回転フリップは転倒。後半のトリプルアクセルは着氷したが、点数は伸びなかった。より高得点を狙うため、今季はSPのジャンプの構