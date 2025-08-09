JR西日本によりますと、あす10日、大雨が見込まれるため、次の特急やくも号は以下の区間で運転を取り止めるということです。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間・やくも１５号：岡山駅～