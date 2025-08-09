ソフトバンクの有原航平投手（３２）が９日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に先発し、７回１失点の力投で１０勝目を挙げた。２０２３年から加入した右腕は、これで３年連続の２ケタ勝利をマーク。６月から９戦８勝と夏にかけて調子を上げ、今季１８試合目の登板で大台に到達した。大きな勲章を手にした右腕は「いつも打ってくれて、勝ちをつけてもらっているのでチームに感謝したい」と謙遜。今季もここまで１０勝５敗と貯金「