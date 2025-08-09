神奈川県茅ヶ崎市の集合住宅の部屋の床下から一部白骨化した遺体が見つかり、警察はこの部屋に住む小椋亮容疑者（44）ら2人を死体遺棄の疑いで逮捕しました。2人は去年4月下旬頃から5月上旬頃までの間に、床下に遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、当時、同居していた男性の行方がわからなくなっていて、2人は任意の調べに「男性を埋めた」という趣旨の話をしていたということです。