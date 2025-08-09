姶良市や霧島市では一夜明け、断水が続くなど生活への影響が出ています。断水が続く姶良市の給水所です。午後になっても水を求める長い列は途絶えません。(住民女性)「風呂とトイレに一番すごく困ります。本当に早く復旧してほしいけど、(水を)いただけるだけでもありがたい」姶良市と霧島市では、9日、17か所に給水所が設けられました。2つの市では約3万7000戸余りで現在も断水が続いていて、復旧は早いところでも11日以