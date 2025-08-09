被爆80年、“長崎を最後の被爆地” にするために。 スタジオにはゲストをお招きしています。 ジャーナリストの池上 彰さん。 被爆者で、長崎原爆被災者協議会の会長を務める田中 重光さん。 高校生平和大使の津田 凜さんの3人です。 1945年8月9日、原爆が投下され 多くの尊い命が犠牲となった “あの日” から80年。 長崎のまちは鎮魂の祈りに包まれました。 雨の中で迎えた、80年目の朝。 （73