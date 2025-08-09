【モデルプレス＝2025/08/09】お笑いタレントの渡辺直美が8月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの唐揚げを披露し、エピソードを明かした。【写真】渡辺直美、こんがり揚がった手作り唐揚げ◆渡辺直美、“久々に作った”手作り唐揚げ披露渡辺は「今日は唐揚げ揚げました！久々に作ったんだけど美味しかった」とつづり、唐揚げの写真を公開。続く投稿では「ちなみにズボラなので温度も何も測らず鍋に全部ぶち込んだら