9日午前、豊後大野市緒方町の川で高齢の男性が死亡しているのが見つかり、警察で事故の可能性もあるとみて調べています。 9日午前11時前、豊後大野市緒方町にある原尻の滝付近の川で「人が仰向けで石に引っ掛かっている」と通行人から警察に通報がありました。 警察と消防がおよそ1時間後に川から男性を引き上げましたが、死亡が確認されました。 亡くなったのは大分市宮河内の無職、足立幸義さん（80）です。 現場付近には足