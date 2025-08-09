◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第１日（９日、千葉・長嶋茂雄記念岩名球場ほか）女子硬式野球のクラブチーム日本一を決める大会が９日、３６チームが参加して千葉県佐倉市などで開幕。１、２回戦が行われた。３連覇がかかる巨人女子チームは、長嶋茂雄記念岩名球場で兵庫ブルーサンダース（兵庫）を１８―０の５回コールドで下し、好発進した。初回に相手の制球難と打者１６人の猛攻で１２点を挙げると、２回以降