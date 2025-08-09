「右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折」で離脱中の巨人・浅野翔吾外野手が、１０日のライブＢＰで打席に立つ見通しとなった。約２か月ぶりとなる実戦形式の練習に「久しぶりなのでどうなるか分からないですけど、とりあえず（バットを強く）振れたらいいかなと思います」と見据えた。６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）右手首付近に死球を受けて負傷。精力的にリハビリを続け、７月２７日にマシン打撃を再開するなど順調に復帰