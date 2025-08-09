夏休み中の子どもたちに“本物の鉄工”を体験してもらおうと、北九州市でイベントが開かれました。9日、北九州市の工場で行われたのは「子ども鉄工」体験イベントです。子どもたちに鉄工に触れて興味を持ってもらおうと、若松区に本社を置く鉄の加工会社が初めて開催しました。参加した子どもたちは、職人に教わりながら実際に溶接体験をしました。小学5年生の参加者は「火花がバチバチ飛ぶのでちょっと怖いなって思っていたんです