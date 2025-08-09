◇MLBオリオールズ3-2アスレチックス(日本時間9日、オリオール・パーク)オリオールズの菅野智之投手がアスレチックス戦に先発登板。7回を投げ1失点と好投し、今季9勝目をマークしました。菅野投手は前回登板、カブスと対戦し5回3失点という内容。メジャーで初対戦となった鈴木誠也選手を2打数無安打に抑えるなど粘投をみせましたが、勝ち負けはつきませんでした。この日は初回を3者凡退に抑えると、その裏にバッテリーを組むアド