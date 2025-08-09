嵐の二宮和也（42）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）に出演。「戦友」だという国民的女優について語った。この日はこれまでさまざまな作品で共演した女優の吉高由里子がゲスト出演。吉高が行きたいという東京のエンタメスポットをニノさんファミリーとともに満喫した。二宮が「皆さん、日本だけだと思ってません？ハリウッドもあるしね。紹介しちゃおうか。今回のゲスト、この方です」と呼び込まれた